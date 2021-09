AMD chce wyprzedzić NVIDIĘ - premiera Radeona RX 6600 coraz bliżej

Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 powinna wkrótce trafić na sklepowe półki, a tak przynajmniej wynika z informacji jednego ze sklepów.

W zeszłym miesiącu AMD zaprezentowało kartę graficzną Radeon RX 6600 XT. Było to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ plotki wspominały też o słabszym modelu RX 6600 (bez XT). Ten do tej pory nie został oficjalnie zaprezentowany przez Czerwonych, ale też może się zmienić w przyszłym miesiącu. Tak przynajmniej wynika z informacji, które pojawiły się w jednym z portugalskich sklepów.

AMD Radeon RX 6600 - kiedy premiera?

Na stronie portugalskiego sklepu PCDIGA pojawiła się karta graficzna Sapphire Pulse Radeon RX 6600 z 8 GB pamięci GDDR6. Z karty produktu dowiadujemy się, że planowana data premiery to 13 października. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi przeciekami, które wspominały, że tego dnia opublikowane zostaną pierwsze recenzje nowego Radeona. Niestety, chociaż to model, który można określić mianem budżetowego, to cena to aż 589,90 euro, czyli według aktualnego kursu równowartość około 2700 zł. Sklep nie zdradza też specyfikacji karty poza 8 GB pamięci i 8-pinowej wtyczki PCIe, którą widać na zdjęciach.

Inne wersje karty Radeon RX 6600 pojawiły się również w sklepach w Niemczech oraz Rumunii, co tylko potwierdzą szybką premierą. Model ten powinien być konkurencją dla GeForce'a RTX 3050 Ti. Ten w wersji desktopowej jeszcze nie został zapowiedziany przez NVIDIĘ, więc AMD może wyprzedzić pod tym względem swojego konkurenta.

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: TechSpot