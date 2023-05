AMD szykuje mocną konkurencję dla NVIDIA DLSS3. Są nowe informacje

AMD FidelityFX Super Resolution (w skrócie FSR) to konkurencyjne rozwiązanie dla NVIDIA DLSS. Wraz z premierą kart graficznych GeForce RTX 40 Zieloni zaprezentowali 3. generację swojej techniki, która pozwala między innymi na generowanie dodatkowych klatek. AMD swoją odpowiedź udostępni dopiero w tym roku, ale najnowsze informacje sugerują, że będzie ona ciekawa.

Nowe informacje na temat AMD FSR 3 pojawiły się za sprawą kody GPUOpen, dostępnego na GitHubie. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się linijka, która pozwala na ustawienie liczby dodatkowo generowanych klatek. Na ten moment można ustawić tam maksymalnie "4", co oznaczałoby, że na każdą natywnie wygenerowaną klatkę technika AMD FSR 3 dokładałaby cztery własne.

Some interesting implications for this:



- FSR3 being driver-side would not work on NVIDIA GPUs

- "FrameGenRatio" implies it can create more than 1 interpolated frame per real frame. https://t.co/WGEXcQlUH6