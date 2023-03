To już pewne. Nowe procesory AMD z budową hybrydową

Od jakiegoś czasu pojawiały się spekulacje, według których nowe układu APU firmy AMD będą miały budowę hybrydową. Teraz zostało to potwierdzone w oficjalnym dokumencie, znalezionym na stronie internetowej Czerwonych.

Chodzi o układy AMD Phoenix z architekturą Zen 4. Kilkukrotnie mogliśmy już usłyszeć (chociaż nieoficjalnie i wcześniej mówiło się o Pheonix 2), że będą one wyposażone w wydajne rdzenie Zen 4 oraz energooszczędne jednostki Zen 4c. Teraz zostało to potwierdzone w oficjalnym dokumencie firmy, na który trafił użytkownik Twittera pod pseudonimem InstLatX64.

Z dokumentu wynika, że nowe układy będą wyposażone zarówno w energooszczędne rdzenie (opisane jako 1h), jak i ten bardziej wydajne (0h). W tym samym pliku AMD uprzedza twórców oprogramowania, że rdzenie będą różnić się wydajnością i jest to coś, na co deweloperzy muszą zwrócić uwagę.

#AMD in the Phoenix1 Processor Programming Reference (PPR) uses the same phraseology for the big and little cores as #Intel https://t.co/4gWXpC8Bkg https://t.co/2RbTR2DRWV pic.twitter.com/8JmBB0RIzt