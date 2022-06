Amazon ma się czym chwalić. Jego inteligentne głośniki zajęły pierwsze miejsce na rynku. Na drugim miejscu znalazł się Google, który wygrał z właścicielem AliExpressu.

Samsung króluje w sektorze smartfonów, Apple wziął tablety oraz inteligentne zegarki. Amazon wygrywa na rynku inteligentnych głośników i wyświetlaczy. W pierwszym kwartale sprzedaż takich urządzeń nieznacznie spadła - na rynek trafiło 35,3 miliona głośników zamiast 36,9 miliona rok wcześniej. Zwycięzca pozostaje jednak niezmienny.

Amazon dominuje na rynku głośników, właściciel AliExpress spada

Amazon sprzedał 9,9 miliona swoich głośników. Firma odpowiada tym samym za 28,2% rynku. To wzrost z 26,5% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na drugim miejscu jest Google z 6,1 miliona głośników i 17,2% rynku. Tutaj to wzrost z 15,4%.

Na trzecim miejscu jest Apple, który sprzedał 4,5 miliona głośników. Apple odpowiada tym samym za 12,7% rynku. To wzrost z 9,3% rynku. Na czwartym miejscu pojawiają się Chińczycy z Alibaby, znanej w Polsce bardziej z AliExpressu. Sprzedali oni 4,3 miliona głośników i odpowiada to za 12,3% rynku. Alibaba spadła jednak z drugiego miejsca. W pierwszym kwartale 2021 stanowiła bowiem 15,8% rynku.

Pierwszą piątkę zamyka Baidu. Chiński gigant wyszukiwarkowy może się pochwalić 4 milionami głośników. To 11,4% rynku. Tutaj również mamy spadek. Wcześniej było to 14,3% rynku. Do pierwszej piątki nie zmieścił się Xiaomi, który jest co prawda szósty, ale sprzedał ledwie połowę tego co piąty Baidu.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: yahoo