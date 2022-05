AGON by AOC przygotował monitor dla najbardziej wymagających

Szukasz nowego monitora? Lubisz grać w dynamiczne tytuły? Liczy się dla Ciebie wierne odwzorowanie kolorów i technologia HDR? Wszystko to oferuje jeden monitor - najnowszy, 27-calowy model AGON by AOC.

Każdy raczej zdaje sobie świetnie sprawę, że żaden sprzęt nie zrobi z niedzielnego gracza totalnego wyjadacza. Inaczej jednak sprawa wygląda od pewnego, wysokiego pułapu umiejętności. Tutaj, gdzie czas reakcji gracza jest bardzo niski, liczy się każdy ułamek sekundy. I to właśnie dla tej grupy tworzone są sprzęty z wyższej półki.

AOC kusi rozdzielczością 1440p przy 240 Hz, 1 ms i z HDR

Zarówno komfort podczas gry, jak i czas aktywacji przycisku na klawiaturze, raportowania położenia myszki czy opóźnienie w wyświetlanym obrazie może decydować o życiu lub śmierci postaci, wygranym lub przegranym pojedynku, meczu czy turnieju. Ważny jest więc porządny zestaw peryferiów.

AOC AG264QZM to nowy monitor skierowany do entuzjastów dynamicznych gier oraz twórców treści. Mamy tutaj do czynienia z 27-calową matrycą w technologii IPS. Oferuje ona rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji (GtG) 1 milisekundy.

Wyjątkowe podświetlenie miniLED oferuje 576 niezależnych stref wygaszania. To w połączeniu z maksymalną jasnością do 1200 nitów przekłada się na spełnianie wymagań standardu VESA DisplayHDR 1000. W przypadku odwzorowania kolorów mowa o pokryciu palety barw sRGB w 149%.

AOC oferuje dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 5 W i z DTS. Nie zabrakło też otworów montażowych VESA 100, regulacji pochylenia i wysokości czy wieszaka na słuchawki.

Panel I/O gości dwa złącza HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4, cztery UBS 3.2 Gen 1 typu A i jedno USB typu C z funkcją przesyłania obrazu oraz szybkiego ładowania do 65 W.

AOC AG264QZM trafi do polskich sklepów w czerwcu. Sugerowana cena ma wynosić 5829 złotych. Tajwański producent oferuje standardowy, 3-letni okres gwarancyjny.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne