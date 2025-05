Action rzucił na promocję dość kosztowny sprzęt. Warto rzucić okiem

W ramach promocji tygodnia, od 14 do 20 maja 2025, w sklepach sieci Action, możemy zakupić klimatyzator 9000 BTU, w cenie 599 złotych. Regularna cena tego urządzenia to 779 złotych. Dlatego, jeśli planujemy akurat zakup tego typu w tym sezonie, warto popędzić do Action i obejrzeć z bliska produkt. Kto szybszy, ten ma większą gwarancję, że urządzenie jeszcze będzie na półce.