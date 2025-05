Dzieje się w Action. Praktyczne urządzenie kupimy teraz za 17 złotych

W dniach od 21 do 27 maja 2025, w sklepach sieci Action będziemy mogli zakupić szybką ładowarkę samochodową Sitecom za jedyne 17,49 złotych. Cena regularna urządzenia to 21,95 zł. Warto się pospieszyć, bo ten praktyczny gadżet znika zazwyczaj z półek w ekspresowym tempie. Nic dziwnego — warto go mieć pod ręką i wozić w samochodowym schowku.

Maj to miesiąc, który kojarzy nam się z wieloma wyjazdami i wycieczkami. O wakacjach już nie wspominamy, bycie w drodze to zupełnie normalna sprawa w tym czasie. Większość przezornych kierowców lubi mieć przy sobie tego typu urządzenie, które sprawia, że podróż staje się jeszcze bardziej przyjemna i bezpieczna.

Szybka ładowarka samochodowa Sitecom

To naprawdę mało skomplikowany sprzęt, który jednak warto ze sobą wozić. Mała i poręczna, nie zajmuje zbyt wiele miejsca w samochodzie. Ładowarka została wyposażona w dwa porty USB-C i jeden port USB-A. Nadaje się do gniazda zapalniczki w samochodzie. To urządzenie, które ma właściwie jedno proste zadanie i w związku z tym świetnie się z niego wywiązuje — ma jedynie błyskawicznie naładować telefon.