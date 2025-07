Action z genialną nowością. Ludzie masowo wyciągną portfele

Zgubienie portfela to nic przyjemnego. Nawet jeśli ten zapodzieje się u nas w domu, to, mimo że mamy pewność, iż nikt go nam nie ukradł i gdzieś tam on jest, to... nadal nie wiemy gdzie. Tu idealnie sprawdzi się ten gadżet z Action, czyli Smartfinder Fresh ’n Rebel.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lokalizator z Action Smartfinder Fresh ’n Rebel

Nie jest to typowa wariacja na temat Apple AirTaga, a urządzenie dostosowane do portfela, czy innych płaskich obiektów. A wszystko to dzięki jego budowie i wymiarom typowym dla karty kredytowej. Nie zabrakło także otworu, dzięki któremu można przez niego przewlec sznurek i przytroczyć do czegoś tak, jak klasyczne lokalizatory.

To jednak nie koniec innowacji. Kiedy bateria tego lokalizatora się rozładuje, to można ją... nie, nie wymienić, a naładować. Otóż firma dostarcza odpowiedni kabel ładujący w zestawie, więc nie musimy się martwić, iż lokalizator nam się rozładuje. A wszystko to za jedyne 35,95 zł.