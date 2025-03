Seria Oppo K13 już niedługo. Będą trzy nowe telefony

Oppo K13 to trzy nowe telefony

Seria Oppo K13 będzie się składała z trzech urządzeń. Pierwsze z nich to Oppo K13, drugie Oppo K13x, a trzecie to Oppo K13 Pro. To właśnie na temat drugiego z nich wiemy najwięcej. Nowy Oppo będzie miał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, a jego sercem będzie układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Przyszli użytkownicy dostaną również do dyspozycji podwójny aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix i pojedynczy aparat przedni 16 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 7000 mAh.