Sklepy Samsung w Polsce zmieniają właściciela, w tle UOKiK

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok do przejęcia salonów, a do finalizacji transakcji może dojść jeszcze w drugim kwartale 2025 roku , a więc najpóźniej w czerwcu.

Z podpisanego listu intencyjnego wynika, że Asbis uzyska prawo do przeprowadzenia dogłębnej analizy kondycji sieci Samsung Brand Store oraz jej oceny pod kątem prawnym, podatkowym, finansowym i techniczno-organizacyjnym. Operacja ma zakończyć się przejęciem całej sieci Samsung Brand Stor e należącej do Matrix Media.

Asbis to jeden z większych dystrybutorów sprzętu i komponentów IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Prowadzi ok. 40 salonów w 13 krajach, w tym 33 sklepy Apple Premium Reseller oraz 6 salonów Bang & Olufsen. Współpracuje też z takimi markami jak Microsoft, Dell, HP, Lenovo, Intel czy AMD. Asbis ma również marki własne jak Aeno, Canyon, Lorgar czy Prestigio. Niewykluczone, że firmowane przez nie produkty (np. akcesoria) trafią do dystrybucji w sieci Samsung Brand Store.