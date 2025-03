USA grożą Polsce. Chodzi o nowy podatek

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział prace nad podatkiem cyfrowym , którym byłyby obłożone firmy technologiczne, działające na polskim rynku. Jednak nie wszystkim się on podoba. Swój sprzeciw wyraziły Stany Zjednoczone, w końcu to właśnie firmy zza oceanu byłyby głównym celem daniny. Od pomysłu odcina się też Ministerstwo Finansów.

Podatek cyfrowy

Krzysztof Gawkowski chce, aby projekt podatku cyfrowego był gotowy w ciągu 3-4 miesięcy. Zostałby on nałożony na technologicznych gigantów, którzy działają w Polsce, ale podatki odprowadzają w bardziej dla nich korzystnych krajach, np. w Irlandii.

Pomysł został nawet ogłoszony na platformie X (dawniej Twitter) na oficjalnym profilu Lewicy. Nie umknął on uwadze amerykańskich polityków. Odpowiedział na niego między innymi Thomas Rose, który wkrótce zostanie amerykańskim ambasadorem w Polsce. Ten, w związku z podatkiem cyfrowym, wręcz zagroził Polsce.

Co ciekawe, od pomysłu podatku cyfrowego odcina się również Ministerstwo Finansów, które podobno o niczym nie wiedziało. Tak przynajmniej twierdzi rozmówca serwisu Money.pl. Uważa on, że ogłoszenie pomysłu było kompletnie nieprzemyślane, szczególnie wobec napiętej sytuacji międzynarodowej. To jednak nie zniechęca ministra Gawkowskiego.