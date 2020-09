Xbox Game Pass na PC w formie 3-miesięcznej subskrypcji trafia do sprzedaży

Od 17 września 2020 roku w sklepach wybranych sieci handlowych można kupić 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass na PC, dającą dostęp do ponad 100 gier. W ramach oferty można będzie wkrótce skorzystać z usługi EA Play, zapewniającej dostęp do jeszcze większej liczby tytułów od Electronics Arts.

Wystarczy komputer z systemem Windows 10 i aplikacja Xbox, aby móc wejść w świat swoich ulubionych gier i cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Na graczy czeka obszerna biblioteka ponad 100 tytułów stworzonych z myślą o PC, jak i możliwość zagrania w zupełnie nowe gry z Xbox Game Studios w dniu ich uruchomienia. To jednak nie wszystko. Po zakupie Xbox Game Pass na PC gracz otrzyma dostęp do ekskluzywnych zniżek oraz ofert na wyłączność. Kod można wykorzystać w dowolnym momencie, nie ma on ograniczenia w postaci daty przydatności.

Nie zabrakło też niespodzianki dla fanów gier tworzonych przez Electronic Arts. Na XGP na PC wkrótce pojawi się usługa EA Play, dzięki której gracze otrzymają natychmiastowe dostępy do kolekcji ulubionych serii i najlepszych tytułów EA na komputerach, a także ekskluzywnych wyzwań i nagród w grze, do specjalnej zawartości przeznaczonej wyłącznie dla subskrybentów oraz wczesnych wersji próbnych wybranych nowych gier.

Xbox Game Pass na PC w formacie 3-miesięcznego dostępu można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz Empik. A tak wygląda zestawienie abonamentów w ramach Xbox Game Pass. Plus oznacza dostępność danego formatu w sklepach lub w Microsoft Store.

Game Pass Ultimate Game Pass na PC Game Pass na konsole 1 mies. 3 mies. 1 mies. 3 mies. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Sklepy + + + + + MS Store + + +

Źródło tekstu: Xbox