Cyberpunkowa Trylogia Shadowrun za darmo. Gratka dla fanów cRPG

Jeśli jesteście fanami cyberpunkowej estetyki i gatunku cRPG, to sklep GOG.com przygotował dla Was nie lada gratkę. Całkowicie za darmo możecie dodać do swojej biblioteki gier trylogię Shadowrun.

Sklep GOG.com, z okazji letniej wyprzedaży, przygotował kolejną promocję, w ramach której za darmo możecie zdobyć Shadowrun Trilogy, czyli całą trylogię świetnych gier cRPG. W tym celu wystarczy tylko przejść na stronę sklepu, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć odpowiedni baner. Rozdawnictwo trwa do poniedziałku (28 czerwca) do godziny 15:00.

Shadowrun Trilogy za darmo

Shadowrun Trilogy to tak naprawdę trzy gry - Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall oraz Shadowrun: Hong Kong. Każda z nich przenosi graczy do świata przyszłości, gdzie technologia łączy się z nadprzyrodzonymi mocami. Na Ziemi pojawiają się istoty magiczne. Najpierw plaga VITAS stworzyła orki, troller, elfy i krasnoludy, a później kolejna plaga HMHVV wywołała mutacje i powołała do życia wampiry, ghule czy też wilkołaki. W tym świecie ważną rolę odgrywają Shadowrunnerzy, którzy są w stanie wykonać każde zadanie za odpowiednie pieniądze. To właśnie grupą takich ludzi przyjdzie nam pokierować.

Shadowrun Trilogy to typowe cRPG, w którym musimy wykonywać zadania, a walki odbywają się w systemie turowym. Trylogia powstała na bazie papierowego odpowiednika, a w pracę nad nią zaangażowanych było siedmiu twórców pierwowzoru.

Zobacz: Steam - ruszyła letnia wyprzedaż gier. Co warto kupić?

Zobacz: Windows 11 ze zintegrowanym Game Passem i trybem Auto HDR

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Paradox

Źródło tekstu: GOG.com