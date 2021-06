S.T.A.L.K.E.R. 2 - jeśli chcesz zagrać, to przygotuj mocnego PC-ta

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl doczekało się nie tylko 5-minutowego gameplayu, ale również daty premiery. Przy okazji poznaliśmy też wymagania sprzętowe na PC i te są bardzo wysokie.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, bo tak brzmi pełna nazwa gry, zadebiutuje 28 kwietnia 2022 roku w wersji na PC oraz konsole Xbox. Tego samego dnia produkcja ukraińskiego GSC Game World trafi do abonamentu Xbox Game Pass. Jeśli planowaliście w nią zagrać na swoich komputerach, to być może nie obejdzie się bez wymiany niektórych podzespołów.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - wymagania sprzętowe

Twórcy nie tylko zaprezentowali 5-minutowy gameplay z gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl i zdradzili datę premiery, ale ujawnili też wymagania sprzętowe na PC. Te okazały się bardzo wysokie, szczególnie w dobie słabo dostępnych kart graficznych. Jednak wydajne GPU to tak naprawdę zaledwie połowa problemu, ponieważ w wersji na komputery gra wymaga między innymi dysku SSD.

Wymagania minimalne

System: Windows 10

CPU: Intel Core i5-7600K lub AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580 8 GB

Miejsce na dysku: 150 GB (SSD wymagane)

Wymagania rekomendowane

System: Windows 10

CPU: Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 XT

Miejsce na dysku: 150 GB (SSD wymagane)

Zobacz: S.T.A.L.K.E.R. 2 z czasową ekskluzywnością na Xbox i PC. Gra wygląda wyśmienicie

Zobacz: Starfield zaprezentowane! Nowy trailer i oficjalna data premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: GSC Game World