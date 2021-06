Nintendo w końcu reaguje na plotki na temat Switcha Pro

Nintendo Switch Pro nie zostało zaprezentowane przy okazji tegorocznych targów E3, chociaż na to wskazywały plotki. Pomimo tego prezes Nintendo of America po raz pierwszy odniósł się do plotek na temat nowej wersji konsoli.

Według plotek Nintendo przy okazji targów E3 2021, na własnej konferencji z serii Nintendo Direct, miało zaprezentować nową konsolę Switch w wersji Pro. Pogłoski na temat urządzenia nasiliły się w ostatnich tygodniach i wiele wskazywało na to, że jesteśmy o krok od oficjalnego pokazu. Dzisiaj wiemy, że do niczego takiego nie doszło, co tylko wznieciło kolejne pogłoski. Odpowiedział na nie prezes Nintendo of America.

Nintendo wspomina o Nintendo Switch Pro

Do tej pory Nintendo milczało na temat Nintendo Switch Pro. Japończycy unikali jakichkolwiek komentarzy w kontekście pojawiających się plotek. Niczemu nie zaprzeczali, ale też niczego nie potwierdzali. Ale to już przeszłość. Prezes Nintendo of America - Doug Bowser - odniósł się do plotek na temat Nintendo Switch Pro w wywiadzie w Washington Post. Chociaż nie zdradził zbyt wiele, to samo to, że nie odmówił komentarza, jest już wystarczającym komentarzem.

Chodzi o to, jak bardzo technologia może poprawić wrażenia płynące z gry. O to jak możesz zastosować tę technologię. Czy chcesz to zrobić na już istniejących urządzenia lub platformach czy może przy okazji kolejnej generacji? No i jaka jest ta właściwa rozgrywka? Jest wiele czynników, które na to wpływają i to coś, na co zwracamy uwagę.

- powiedział Doug Bowser, prezes Nintendo of America.

Czy to oznacza, że Nintendo Switch Pro powstaje? Tego niestety nie wiemy. Jednak natężenie plotek sugeruje, że oficjalna premiera wkrótce będzie miała miejsce. Przecież pogłoski nie biorą się z niczego. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i po prostu czekać.

Zobacz: Wciąż masz PlayStation 3? Uważaj, mogą ci je zablokować

Zobacz: Nintendo Switch Pro – specyfikacja. Jeśli plotki się potwierdzą, to pozamiatane



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: Washington Post