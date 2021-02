Niedługo skończy się Horimiya, ale B: The Beginning dostanie nowy sezon na Netflix

Już niedługo oficjalnie skończy się popularna manga Horimiya. Jednocześnie drugi sezon w serwisie Netflix otrzyma B: The Beginning.

Netflix tworzy własne filmy, seriale, programy rozrywkowe i dokumentalne. Nie dziwi zatem fakt, że serwis współpracuje też przy tworzeniu i wydawaniu anime. B: The Beginning to jedna z popularniejszych serii dostępnych na Netfliksie. To opowieść o Koku, który próbuje powstrzymać serię tajemniczych zabójstw w świecie przesyconym klimatem Science Fiction. Już 18 marca B: The Beginning doczeka się po trzech latach swojego drugiego sezonu o nazwie b: The Beginning; Succession. Studiem odpowiedzialnym za produkcję jest Production I.G.

Jednocześnie dokładnie tego samego dnia - 18 marca - pojawi się ostatni rozdział mangi Horimiya. Tytuł pierwotnie zaczynał w 2011 jako web manga. Tamta wersja opowieści o nazwie Hori-san to Miyamura-kun zakończyła się w 2017, wtedy tez Horimiya zaczęła być wydawana w tradycyjny sposób. Manga doczekała się krótkiego anime w 2012 i pełnego debiutu w świecie animacji w styczniu 2021. Powstał również bardziej tradycyjny film Live Action. Horimiya to romans pomiędzy chłopakiem i dziewczyną, którzy wydają się całkiem inni niż są naprawdę. Popularna dziewczyna najchętniej siedziałaby w domu w kapciach i dresie, szkolny prymus nie jest z kolei taki grzeczny.

Zobacz: TOP 10: Filmy romantyczne na Netflix

Zobacz: Crunchyroll Awards 2021 nagrodziły najlepsze anime

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: netflix, animemojo