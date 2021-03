Microsoft wprowadza Auto HDR na PC. Wybrane gry będą wyglądać lepiej

Uczestnicy programu Windows 10 Insider otrzymali dostęp do nowej wersji systemu operacyjnego, który wprowadza między innymi funkcję znaną z Xbox Series X. Mowa o Auto HDR, dzięki którym gry mają wyglądać lepiej.

Windows 10 Insider Preview Build 21337 wprowadza na komputery funkcję, na razie tylko w wersji preview, ale prawdopodobnie z czasem trafi również do finalnej wersji oprogramowania. Mowa o Auto HDR, które pozwala na obsługę szerszego zakresu tonalnego w grach, które normalnie tego nie wspierają. Dzięki temu gry na komputerach mają wyglądać trochę lepiej.

Oczywiste jest, że Auto HDR nie zapewni tak dobrych efektów, jak natywny HDR. Można to porównać do skalowania rozdzielczości. Full HD przeskalowane do 4K będzie wyglądać lepiej, ale nie aż tak dobrze, jak natywne 4K. Tak samo jest z Auto HDR oraz HDR. Nowa funkcja wymaga nie tylko monitora z obsługą HDR, ale też działa w wybranych grach z DirectX 11 lub DirectX 12. Na razie to też próbna wersja, więc w teorii może powodować pewne problemy. Do czasu wydania finalnej wersji powinna zostać udoskonalona.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Auto HDR trafi do finalnej wersji Windowsa 10. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jeśli wszystko będzie działać prawidłowo, to jest to kwestia kilku tygodni lub maksymalnie kilku miesięcy. Zazwyczaj tyle nowe funkcje w programie Insider potrzebują, aby zostały udostępnione wszystkim użytkownikom.

