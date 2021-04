Twórca Gran Turismo chce stworzyć wirtualny świat bardziej realny niż rzeczywistość

Twórca serii Gran Turismo - Kazunori Yamauchi - chce stworzyć wirtualny świat, który będzie bardziej rzeczywisty niż sama rzeczywistość.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że świat nowych technologii i gier w pewnym momencie będzie dążył do stworzenia wirtualnych światów, które będą przynajmniej częściowo odbierane przez nas niczym rzeczywistość. Taki cel postawił sobie między innymi Kazunori Yamauchi, który znany jest ze stworzenia niezwykle popularnej serii gier wyścigowych Gran Turismo.

Myślę, że jedną z misji świata gier jest urzeczywistnianie koncepcji cyfrowych bliźniaków poprzez łączenie świata rzeczywistego i cyfrowego. Z drugiej strony myślę również, że „rzeczywistość, którą odczuwają ludzie, niekoniecznie musi być odczuwana przez coś rzeczywistego” i na pewno zamierzam zmierzyć się z tą kwestią. Chciałbym podjąć wyzwanie stworzenia świata, w którym ludzie bardziej odczuwają rzeczywistość niż rzeczywistość, niezależnie od tego, czy jest to Gran Turismo, czy nie.

- powiedział Kazunori Yamauchi w rozmowie z KPMG.

Yamauchi przekonuje, że tylko technologia może zmienić społeczeństwo i sprawić, że wszyscy będziemy szczęśliwy. W jego ocenie stworzenie takiego szczęśliwego świata w rzeczywistości nie jest możliwe, ale co innego w świecie wirtualnym. To właśnie wirtualna rzeczywistość może rozwiązać wiele naszych problemów, jak przekonuje twórca Gran Turismo.

Trzeba przyznać, że jest to ciekawa wizja, ale chyba nikogo nie dziwi. Wielu ekspertów, pisarzy czy nawet scenarzystów filmowych przekonuje, że w przyszłości swoje życie przeniesiemy do świata wirtualnego. Tak naprawdę dzieje się to już dzisiaj i z czasem zjawisko to zacznie się tylko pogłębiać, aż w końcu cyfrowe życie stanie się możliwie zbliżone do tego prawdziwego.

Źródło tekstu: wccftech, KPMG