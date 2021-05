GTA V na PlayStation 5 i Xbox Series X/S - Rockstar ujawniło datę premiery

Rockstar Games już jakiś czas temu zapowiedziało next-genową wersję GTA V na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jednak dopiero teraz twórcy ujawnili datę premiery odświeżonej gry.

Chociaż GTA V zostało pierwotnie wydane już prawie 8 lat temu (we wrześniu 2013 roku), to gra cały czas przynosi Rockstar Games kolosalne zyski. To głównie zasługa modułu sieciowego GTA Online. Nic dziwnego, że twórcy starają się odcinać kupony i wyciskać z produkcji wszystko, co tylko się da. Najpierw, w 2014 roku, wydana została ulepszona wersja na PS4 i XOne, a rok później także na PC. Przy okazji prezentacji konsol nowej generacji dowiedzieliśmy się, że szykowana jest też wersja na next-geny. Już wiemy, kiedy zadebiutuje.

GTA V na PlayStation i Xbox Series X/S

Rockstar Games zapowiedziało next-genową wersję GTA V przy okazji prezentacji konsol nowej generacji, czyli grubo ponad pół roku temu. Jednak pomimo upływu czasu cały czas nie wiedzieliśmy, kiedy ulepszona wersja gry w końcu trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Teraz już wiemy. Na swoim oficjalnym blogu Rockstar Games zdradziło, że next-genowa wersja Grand Theft Auto V zadebiutuje 11 listopada 2021 roku. Tego samego dnia zadebiutuje GTA Online, które w nowej wersji będzie przez pierwszy 3 miesiące dostępne ekskluzywnie i za darmo (dla posiadaczy PS Plus) tylko na konsoli Sony.

Next-genowa wersja GTA V to nie tylko nowa oprawa graficzna czy też lepsza wydajność. Twórcy obiecali też nowe funkcje, ale tutaj nie znamy szczegółów. Rockstar Games nie wspomniało też o darmowej aktualizacji dla posiadaczy gry na PS4 i XOne, więc prawdopodobnie na konsolach nowej generacji trzeba będzie ją po raz kolejny zakupić za pełną cenę. Oby ta była chociaż trochę niższa.

Źródło tekstu: Rockstar Games