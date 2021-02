Google zamyka studio tworzące gry na Google Stadia

Google na swoim blogu ogłosiło, że zamyka swoje wewnętrzne studio, które tworzyło gry na Google Stadia. Firma zamierza się skupić na oferowaniu w usłudze tytułów firm trzecich.

Google nie będzie tworzyć własnych gier na Google Stadia. Amerykańska firma oficjalnie zamyka studio za to odpowiedzialne i jednocześnie anuluje wszystkie projekty, włącznie z produkcjami, które jeszcze w tym roku miały trafić do usługi grania w chmurze. Dotyczy to zarówno placówki w Montrealu, jak i Los Angeles. Ich szefem był Jade Raymond - współtwórca serii Assassin's Creed, który jednocześnie pełnił w Google rolę szefa działu gier i rozrywki. Z informacji wynika, że opuszcza on szeregi korporacji.

Google Stadia skupia się na innych grach

Google zamierza teraz skupić się na oferowaniu w Google Stadia produkcji firm trzecich. Zamknięcie własnego studia było podyktowane przede wszystkim wciąż rosnącymi kosztami gier AAA. Najwyraźniej amerykańska firma nie była przekonana, że tworzenie własnych gier ekskluzywnych dla usługi graniach w chmurze może być sukcesem finansowym.

Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jesteś lub w przyszłości będziesz graczem Stadia? Możesz kontynuować granie na Stadia lub Stadia Pro, a my będzie dalej oferować na platformie tytuły firm trzecich. Jesteśmy oddani przyszłości grania w chmurze i nadal będziemy odgrywać swoją rolę w prowadzeniu tego segmentu ku przyszłości.

- możemy przeczytać w oświadczeniu Google.

Google chce znaleźć inną pracę w swojej firmie dla wszystkich deweloperów, którzy byli zatrudnieni do tworzenia gier dla Google Stadia. Warto przypomnieć, że usługa zadebiutowała w Polsce na początku grudnia 2020 roku.

Źródło tekstu: Google