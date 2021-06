FIFA 22 - zagramy polską ikoną w grze Electronic Arts?

Jest duża szansa, że w FIFIE 22 polscy gracze doczekają się ikony z naszą flagą. Ten zaszczyt może dotknąć jednego z najlepszych bramkarzy w historii naszej kadry - Jerzego Dudka.

Electronic Arts co roku, w grach z serii FIFA, dodaje nowy karty ikon dla trybu Ultimate Team. Tego zaszczytu doczekują się najbardziej znani piłkarze w historii futbolu z Pele, Diego Maradoną czy Ruudem Gullitem na czele. Taką kartę otrzymało też wielu młodszych piłkarzy, którzy kariery zakończyli stosunkowo niedawno, np. Zinedine Zidane, Philip Lahm czy Bastian Schweinsteiger. Nigdy w tym gronie nie było żadnego Polaka, ale to może się zmienić w FIFIE 22.

Polak ikoną w FIFA 22?

Serwis FUT Watch zauważył, że po niedawnej aktualizacji FIFY 21 w plikach gry pojawiły się nazwy nowych klubów. Wśród nich jest też kilka polskich, np. GKS Tychy oraz Concordia Knurów. Nie oznacza to jednak, że zostaną one dodane do gry jako w pełni grywalne. Chodzi raczej o to, że każda ikona ma dostępną historię swojej kariery i nie trzeba być wielkim znawcą, aby dowiedzieć się, jaki polski piłkarz zaczynał swoją przygodę z piłką w dwóch wymienionych zespołach, a skończy w FC Liverpool oraz Realu Madryt.

Here's a bunch of the clubs added in today's update. They're all over the place pic.twitter.com/wK5X4Vppr0 — FUT Watch (@FutWatch) June 29, 2021

Mowa oczywiście o jednym z najlepszych bramkarzy w historii naszej kadry, czyli Jerzym Dudku. W latach 1998 - 2013 rozegrał on 60 spotkań z orzełkiem na piersi. Jednak największym osiągnięciem w karierze Polaka jest bez wątpienia zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2004/2005, które zakończyło się karnymi po pamiętnym spotkaniu między Liverpoolem oraz AC Milanem. Czy rzeczywiście Jerzy Dudek trafi do gry FIFA 22? Mam taką nadzieję. Byłby to pierwszy Polak wyróżniony w ten sposób.

Zobacz: Polskie Bloober Team nawiązuje współpracę z japońskim gigantem gier

Zobacz: Granie w chmurze Xbox Cloud Gaming w końcu na iOS oraz PC-tach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Electronic Arts

Źródło tekstu: FUT Watch