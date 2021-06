Polskie Bloober Team nawiązuje współpracę z japońskim gigantem gier

Polskie studio Bloober Team - twórcy hitowego The Medium - nawiązali współpracę z japońskim gigantem rynku gier - Konami.

Bloober Team to jeden z najlepiej rozwijających się polskich twórców gier. Firma ma na swoim koncie bardzo udane Layers of Fear oraz późniejszą kontynuację, niezłe Blair Witch oraz bardzo ciepło przyjęte na całym świecie The Medium. Nie sposób nie zauważyć, że krakowskie studio specjalizuje się w horrorach. To o tyle ważne, że Bloober Team właśnie nawiązało strategiczną współpracę z jednym z gigantów rynku gier. Mowa o japońskim Konami.

Bloober Team stworzy kolejne Silent Hill?

To dla mnie historyczny dzień i zwieńczenie wielu lat pracy. To, że tak renomowana firma jak Konami zdecydowała się na współpracę strategiczną z Bloober Team oznacza, że my również dołączyliśmy do światowej czołówki branży gier i staliśmy się równorzędnym partnerem dla czołowych graczy tego rynku.

- skomentował sprawę Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

W ramach współpracy obie strony mają współtworzyć treści oraz wymieniać się tzw. know-how. To o tyle ciekawe, że - jak już wspomniałem - Bloober Team specjalizuje się w grach z gatunku horroru. Tymczasem Konami ma w swoim portfolio jedną z najlepszych serii tego typu, czyli Silent Hill. Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że Japończycy dogadali się z dwiema osobnymi firmami na stworzenie kolejnych gier w uniwersum Cichych Wzgórz. Prawdopodobnie jedną z nich jest właśnie polskie Bloober Team. Tym bardziej że prezes Konami Digital Entertainment wyraźnie wspomina o wspólnym tworzeniu treści.

Od lat dostarczamy unikalnych treści rozrywkowych i sposobów korzystania z nich dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. W przyszłości oczekujemy znaczących zmian w środowisku biznesowym branży rozrywki cyfrowej. Dlatego też z niecierpliwością oczekujemy na połączenie mocnych stron naszych i Bloober Team, aby wspólnie tworzyć wysokiej jakości treści.

- dodaje Hideki Hayakawa, prezes Konami Digital Entertainment.

Konami, chociaż wciąż jest gigantem rynku gier, chociażby z powodu posiadania bardzo mocnych marek w swoim portfolio, to jednak dalekie jest od lat swojej świetności. Firma od dawna nie wydała żadnej, dużej gry, poza kolejnymi odsłonami Pro Evolution Soccer. Tymczasem serie Silent Hill, Metal Gear Solid czy Castelvania leżą odłogiem i nic się z nimi nie dzieje. Gdyby to Polacy stworzyli kolejną odsłonę popularnego horroru, to byłoby to nie lada wydarzenie. Zresztą Piotr Babieno już w lutym wspominał, że pracują nad nowy projektem w gatunku horroru i robią to we współpracy ze znanym wydawcą. Wystarczy dodać dwa do dwóch, aby wiedzieć, co kombinuje krakowskie studio.

Zobacz: Granie w chmurze Xbox Cloud Gaming w końcu na iOS oraz PC-tach

Zobacz: Netflix i CD Projekt RED zapraszają na WitcherCon. Oto program wydarzenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bloober Team