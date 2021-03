Epic Games kupiło studio odpowiedzialne za Fall Guys

Studio Mediatonic - odpowiedzialne za niezwykle popularną grę Fall Guys - zostało przejęte przez Epic Games, czyli twórców silnika Unreal Engine oraz Fortnite'a.

Ostatnie miesiące są niezwykle intensywne dla studia Mediatonic. Chyba nikt nie spodziewał się, że Fall Guys okaże się aż tak wielkim sukcesem. Co prawda wydaje się, że największa popularność już za tym tytułem, ale przecież nadal jest on uruchamiany przez średnio 9 tys. osób. To całkiem niezły wynik. Niedawno studio zapowiedziało też wersję na Xboxa oraz Switcha, a teraz zmieniło właściciela.

Fall Guys trafia w ręce Epic Games

Epic Games oficjalnie poinformowało o nawiązaniu porozumienia, w ramach którego przejmuje Tonic Games Group, do którego z kolei należą dwa studia - wspominane Mediatonic oraz Fortitude Games. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie ma plany Epic Games, ale warto przypomnieć sprawę Rocket League, które - rok po przejęciu - zostało wycofane ze Steama (jest dostępne tylko w Epic Games Store) i przeszło na model free to play. Niewykluczone, że to samo stanie się z Fall Guys, ale raczej nie w najbliższych miesiącach.

Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać jakiegoś crossovera między Fall Guys oraz Fortnite. Obie gry mają w zwyczaju współpracować z innymi znanymi markami. W przypadku Fall Guys aktualnie trwa crossover z serią Doom, a Fortnite połączyło siły ze Street Fighter.

