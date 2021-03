E3 2021 odwołane. Targi odbędą się online?

Targi E3 2021 w Los Angeles prawdopodobnie zostały już anulowane, w przynajmniej w fizycznej formie. Potwierdzają to dokumenty Miasta Aniołów.

Podejrzewam, że niewiele osób liczyło na to, że w tym roku odbędą się jakiekolwiek targi gamingowe w fizycznej formie. W zeszłym roku wszystkie tego typu imprezy zostały odwołane i zapewne tak samo będzie w 2021 roku. Do listy anulowanych targów można już dopisać E3 2021, jak wynika z dokumentów Zarządu Los Angeles ds. Konwentów i Rozwoju Turystyki.

E3 2021 odwołane?

Użytkownik forum Resetera o pseudonimie Rösti znalazł oficjalny dokument na stronie internetowej Zarządu Los Angeles ds. Konwentów i Rozwoju Turystyki. Wynika z niego, że targi E3 2021, które miały się rozpocząć 15 czerwca, zostały już odwołane. Mowa oczywiście o fizycznym wydarzeniu, w którym wszyscy najważniejsi wydawcy i deweloperzy zjeżdżają się do Miasta Aniołów. Nie oznacza to jednak, że E3 w ogóle się nie odbędzie. Z tego samego dokumentu dowiadujemy się, że trwają prace nad wersją online, która byłaby transmitowana z LACC (Los Angeles Convention Center).

Zobacz: Dragon Age 4 miało być grą usługą, ale na szczęście nie będzie

Na ten moment nie przesądzałbym, że targi E3 2021 odbędą się nawet w wersji online. Oczywiście musiałoby się wydarzyć coś bardzo złego, ale przecież tak naprawdę wszystko zależy od wydawców i deweloperów. Jeśli oni nie będą zainteresowani udziałem w takim przedsięwzięciu, to organizacja nie będzie miała sensu. Czy to możliwe? Myślę, że tak. Przecież każdy może zorganizować własne konferencje online bez E3. Zresztą plotki sugerują, że nie każdemu podoba się pomysł wydarzenia online, więc nie jest to aż tak nieprawdopodobne.

Pocieszające w tym wszystkim jest to, że ESA, czyli organizatorzy targów E3, starają się już o licencję na organizację targów w Los Angeles Convention Center w latach 2022-2023. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sytuacja na świecie się unormuje.

Zobacz: Final Fantasy VII Remake za darmo w ramach PlayStation Plus

Zobacz: Valve zmuszone przez sąd do udzielenia informacji Apple. Chodzi o spór z Epic Games

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ResetEra, TechSpot