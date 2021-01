Tak wygląda Dying Light 2 w wersji kolekcjonerskiej. Wkrótce premiera?

W jednym ze sklepów przez chwilę dostępna była wersja kolekcjonerska gry Dying Light 2. Czy to oznacza, że długo wyczekiwana produkcja wkrótce zadebiutuje?

Dying Light 2 było (i w sumie nadal jest), obok Cyberpunk 2077, najbardziej wyczekiwaną polską grą. Na kontynuację przygód pełną zombie czekają nie tylko Polacy, ale gracze na całym świecie. Niestety, Techland nadal nie ujawnił oficjalnej daty premiery i tak naprawdę nie wiemy, czy produkcja w tym roku trafi do sprzedaży. Jednak pojawienie się wersji kolekcjonerskiej w jednym ze sklepów sugeruje szybszy debiut, niż mogłoby się wydawać.

Dying Light 2 - kiedy premiera?

Dying Light 2 w wersji kolekcjonerskiej było dostępne przecz chwilę w jednym z czeskich sklepów. Co prawda gra w takim wydaniu została już usunięta z oferty, ale rozbudziło to wyobraźnię i marzenia wielu graczy. O ile samo istnienie wersji kolekcjonerskiej nie jest niczym nadzwyczajnym, tak pojawienie się jej w sklepie daje nadzieje, że Techland wkrótce ogłosi oficjalną datę premiery. To tym bardziej prawdopodobne, że deweloper obiecał jakieś ważne ogłoszenie w 2021 roku.

Warto przypomnieć, że na temat warunków pracy w Techlandzie pojawiało się wiele niepokojących informacji, a sama premiera gry, chociaż nie nigdy nie było oficjalnej daty, została opóźniona (podobno początkowo miała trafić do sprzedaży na początku 2020 roku). Miejmy nadzieję, że polska firma uporała się z problemami i rzeczywiście Dying Light 2 w ciągu kilku miesięcy zagości na sklepowych półkach.

