Cyberpunk 2077 odnosi sukces sprzedażowy pomimo problemów

Ostatni duże się pisało o grze Cyberpunk 2077 w kontekście porażki na starsze konsole i wyrzuceniu jej z PlayStation Store. Dla odmiany czas na pozytywne informacje - od momentu premiery jak dotąd dziennie sprzedawało się przeciętnie ponad milion egzemplarzy tej produkcji.

Na produkcję CD Projekt RED przyszło poczekać dłużej, niż planowano, a efekt finalny nie okazał się perfekcyjny - zwłaszcza dla graczy korzystających z konsol Xbox One i PlayStation 4. Mimo to gra sprzedaje się jak świeże bułeczki i od dnia premiery rozeszło się 13 milionów egzemplarzy, co daje średnio 1 083 333 sztuk dziennie. Nie jest to jednak rekord - lepiej radziło sobie po premierze Red Dead Redemption 2 - w przypadku tej gry sprzedano w 12 dni ponad 17 milionów egzemplarzy. No i nie miała ona takich problemów, jak rodzima produkcja.

Niestety, CD Projekt RED nie podało jeszcze, ilu graczy zdecydowało się na zwrócenie swoich egzemplarzy Cyberpunka. Pomimo tego producent może mówić o sukcesie finansowym - dochód z dotychczasowej sprzedaży zwrócił już koszty z produkcji i dał czysty zysk. A jeśli bugi i defekty zostaną zlikwidowane przez kolejne zaplanowane łatki, ilość sprzedanych egzemplarzy gry z pewnością jeszcze wzrośnie.

Zobacz: Fani Cyberpunka 2077, gdzie jesteście? Play przygotował dla was darmowy motyw na smartfony

Zobacz: Cyberpunk 2077: Microsoft też odda środki niezadowolonym graczom