Mercusys MR25BE ma Wi-Fi 7. To jeden z najtańszych routerów

Mercusys uzupełnia swoją ofertę konsumenckich urządzeń sieciowych o router MR25BE ze wsparciem standardu Wi-Fi 7. Dwupasmowy router Mercusys MR25BE oferuje prędkości do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, zapewniając do 3,6 Gb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji.