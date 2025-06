Przełom w zasilaniu pojazdów? Zaczyna się w Chinach

Nowa bateria w Chinach

W Chinach nie robi się chyba nic na małą skalę. W tym przypadku jest podobnie. Yadea to jedna z wielu firm zajmujących się najnowszymi technologiami. W 2024 roku firma rozpoczęła program pilotażowy, w którym wyposażyła aż 150 tysięcy kurierów rozwożących jedzenie w Shenzen, mieście zamieszkałym przez niemal 18 milionów ludzi. Kurierzy korzystali ze skuterów napędzanych właśnie bateriami sodowo-jonowymi z możliwością ich błyskawicznej wymiany na naładowane w sieci partnerskiej Yadea.

Rynek skuterów jest w Chinach ogromny. W samym 2023 roku sprzedało się ich około 55 milionów. To prawie sześć razy więcej niż wszystkich ekologicznych samochodów, w tym elektryków i hybryd. Nic więc dziwnego, że konkurencja i, tym samym, pomysły na nowe rozwiązania pojawiają się na nim błyskawicznie.

Skutery to nie wszystko

Skutery to jednak nie koniec możliwości nowego rodzaju baterii. Największy na świecie gracz na tym rynku, chiński CATL ogłosił, że jeszcze w tym roku rozpocznie masową produkcję akumulatorów sodowo-jonowych do samochodów osobowych i ciężarowych. Specjalnie dla tego stworzył nową markę o nazwie Naxtra.

Główną przewagą baterii sodowo-jonowych nad litowo-jonowymi jest dostępność surowców. Lit jest obecnie wydobywany głównie w Australii, Chinach i Chile. Co sprawia, że nie należy do najtańszych a czas oczekiwania na dostawy surowca może być dosyć długi. Sód jest naturalnie dostępny praktycznie na całej Ziemi. Można go pozyskiwać nawet z wody morskiej. Tym samym, jest około 400 razy bardziej powszechny i dostępny niż lit. Dużą zaletą baterii z sodem jest też ich bezpieczeństwo. Sód nagrzewa się dużo wolniej niż lit, sprawiając, że ryzyko zapalenia się takiej baterii jest dużo mniejsze. Dodatkowo baterie sodowo-jonowe lepiej znoszą też ujemne temperatury.