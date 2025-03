Intel z dużym zatrzykiem gotówki. Mowa o 1,9 miliarda dolarów

Firmy Intel i SK hynix oficjalnie sfinalizowały transakcję dotyczącą przejęcia działu Niebieskich związanego z pamięciami . To ostatecznie zamyka wartą blisko 8,85 miliarda dolarów umowę, zapoczątkowaną jeszcze w 2020 roku. Wczoraj Intel otrzymał ostatnią płatność w wysokości 1,9 miliarda dolarów, zaś SK hynix pozyskało prawa do własności intelektualnej oraz pracowników odpowiedzialnych za rozwój technologii NAND .

Pozwoli to Intelowi poprawić wyniki finansowe

W pierwszej fazie transakcji, która miała miejsce w 2021 roku, SK hynix przejęło od Intela produkcję SSD i fabrykę NAND w Chinach za 6,61 miliarda dolarów. Zmieniono wtedy nazwę biznesu na Solidigm , który nadal funkcjonuje pod tym szyldem, ale nie pozyskał on wówczas kluczowych zasobów R&D ani pełni praw do technologii NAND. Intel w dalszym ciągu sprawował bezpośrednią kontrolę nad IP i zespołami.

Dopiero druga, właśnie zakończona faza przejęcia gwarantuje SK hynix nieograniczony dostęp do zasobów technologicznych i pracowników, którzy do tej pory pozostawali pod kontrolą Intela. Oprócz 1,9 miliarda dolarów, SK hynix wyłożyło także dodatkowe środki na włączenie do swoich struktur działu zajmującego się rozwojem NAND. Dzięki temu Solidigm może teraz w pełni realizować badania i rozwój w ścisłej współpracy z zespołami SK hynix.