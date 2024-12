Polacy siedzą tam dłużej niż na Allegro. Mają aż dwa powody

Używana elektronika na Vinted ma się świetnie. Otworzenie nowej kategorii na platformie zakupowej rzeczy z drugiej ręki oraz uruchomienie usługi weryfikacji elektroniki przyniosło efekty. W jednej kategorii Vinted wyprzedziło nawet lidera.

Vinted dzięki elektronice ma się świetnie

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie elektroniką, Vinted pod koniec sierpnia otworzyło nową kategorię. Znalazło się w niej swoje miejsce na używane gry wideo, konsole, słuchawki, routery, tablety i inne urządzenia. A większość z nich w śmiesznie niskich cenach - do 20 zł do 100 zł. Najwyraźniej był to strzał w dziesiątkę. Znacząco zwiększyło widoczność tych przedmiotów, a także ułatwiło ich sprzedaż i zakup. To, jak widać, bardzo istotne sprawy w obrocie używaną elektroniką.

Niby nic nowego, bo mamy kategorię elektroniki na Olx oraz Allegro. Ale w wypadku Vinted, osobna kategoria robi rożnicę. Według informacji z Megapanelu od Gemiusa, od początku tego roku, średni czas, jaki użytkownicy spędzili na platformie jest szacowany na 1 godzinę i 40 minut. Dane za październik jednak pokazały, że czas ten się wyraźnie zwiększył. Co więcej, Vinted przegonił w tej kwestii lidera, czyli Allegro. Allegro zanotowało wynik 1:51:56, a Vinted 1:53:25. Niby niewielka różnica, ale liczy się fakt.

Do zmiany być może przyczyniła się wprowadzona kategoria elektroniki. Będziemy obserwować i wkrótce stanie się jasne, czy faktycznie jest to zasługa wyodrębnienia tej kategorii oraz wprowadzenia usługi weryfikacji przedmiotów. Miesiąc to stanowczo za mało, aby to stwierdzić jednoznacznie.

Vinted i weryfikacja elektroniki

Usługa ta ma za zadanie wyeliminować ryzyko kupna podróbki. Weryfikacja elektroniki jest dostępna od października. Jest to usługa płatna. Koszt takiej usługi to jednorazowa opłata w wysokości 20 zł. Produkt jest oznaczony, że posiada taką opcję.

Usługa Weryfikacji Elektroniki to opcjonalna płatna usługa umożliwiająca użytkownikom sprawdzenie działania, stanu i autentyczności wybranych urządzeń elektronicznych, które kupują na Vinted. Gdy użytkownik dokona zakupu wraz z tą usługą, osoba sprzedająca musi tylko zresetować urządzenie i nadać przesyłkę za pomocą otrzymanej etykiety wysyłkowej lub kodu. Urządzenie zostanie wysłane do centrum weryfikacji na Litwie, gdzie nasi partnerzy przetestują je i sprawdzą. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, przedmiot zostanie przesłany do osoby kupującej.

- czytamy na Vinted.

Źródło zdjęć: Robert Way / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Megapanel