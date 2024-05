Tysiące Polaków musi zapłacić ten podatek. Nieliczni pamiętają

Dziecko dostało drogiego laptopa, telefon albo tablet w prezencie z okazji Komunii Świętej? Rodzice powinni zapłacić od nich podatek.

W Polsce trwa właśnie okres komunijny. Wiele dzieci po raz pierwszy przyjmuje komunię świętą. Z tej okazji organizowane są huczne imprezy, na których główny bohaterowie całej zamieszania obdarowywani są drogimi prezentami. Wielu rodziców może o tym nie wiedzieć, ale należy zapłacić od nich podatek — donosi serwis Prawo.pl.

Podatek od prezentów komunijnych

Wśród prezentów komunijnych często pojawiają się drogie podarunki w postaci komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów czy też quadów. Rzecz w tym, że z perspektywy Urzędu Skarbowego jest to darowizna, od której należy zapłacić podatek. Wszystko zależy od tego, jak bardzo dziecko jest spokrewnione z osobą, która wręcza mu prezent.

Według ustawy pokrewieństwo dzieli się na trzy grupy:

Grupa I — małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

— małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Grupa II — zastępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

— zastępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Grupa III — inni

Podział ten jest o tyle ważny, że od niego uzależniona jest kwota, od której należy zapłacić podatek od darowizny. Jeśli prezent otrzymujemy od najbliższych z pierwszej grupy, to kwota wolna od opodatkowania wynosi 36120 zł. W przypadku dalszych krewnych z drugiej grupy to 27090 zł. Natomiast w przypadku osób zaliczanych do trzeciej grupy to już tylko 5733 zł.

O ile w przypadku najbliższych krewnych trudno wyobrazić sobie prezent komunijny, który przekracza kwotę 27090 zł, tak już w przypadku dalszych zakup laptopa, smartfona, komputera stacjonarnego czy quada za więcej niż 5733 zł jest jak najbardziej możliwy. W takim przypadku rodzice mają obowiązek zgłosić to do Urzędu Skarbowego w terminie 30 dni od otrzymania darowizny. Następnie — po otrzymaniu decyzji fiskusa — jest 14 dni na zapłatę odpowiedniego podatku.

Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, to możemy otrzymać karę w wysokości 20 proc. wartości darowizny.

