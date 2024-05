Thermomix opętał Polaków. Kupujemy je hurtowo

Polska jest drugim po macierzystych Niemczech rynkiem zbytu dla Thermomixa – wynika z raportu Vorwerk Group. Wysoka cena urządzenia nam nie przeszkadza.

Łączna wartość towarów i usług sprzedanych w Polsce przez producenta Thermomixa, firmę Vorwerk Group, w roku 2023 wyniosła ok. 1,2 mld zł – wynika z danych ujawnionych przez Business Insider. W tym czasie nabywców znalazło 232 tys. urządzeń z linii Thermomix, co czyni Polskę najważniejszym, obok Niemiec, rynkiem zbytu dla spółki.

Jeśli spojrzymy na rzeczone dane w ujęciu dziennym, to każdego dnia nad Wisłą sprzedaje się średnio ponad 635 robotów. Przy cenie detalicznej rzędu 6445 zł jest to niewątpliwie warte odnotowania. Zwłaszcza, że to nie koniec wydatków, gdyż abonament Cookidoo, platforma z przepisami, bezpłatny jest tylko przez pierwsze pół roku. Później subskrypcja kosztuje 199 zł za 12 miesięcy.

Bez względu na koszty, w myśl statystyk platforma Cookidoo również cieszy się ogromną popularnością. W kwietniu bieżącego roku odnotowała 5 mln aktywnych użytkowników. Cała Vorwerk Group pochwaliła się zaś w raporcie rocznym przychodami na poziomie 3,2 mld euro, czyli ponad 14 mld zł.

Jednocześnie Vorwerk Group łącznie ma już ponad 100 tys. konsultantów, będąc niekwestionowanym liderem w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej w Europie i bezpośredniej sprzedaży AGD na świecie. Rzecznik Thomas Stoffmehl podkreśla, że znaczący wzrost w tym zakresie udaje się zaliczyć już czwarty rok z rzędu.

Niestety wyniki Thermomixa ciężko jest odnieść do jego dyskontowej konkurencji, takiej jak Monsieur Cuisine Smart z Lidla czy MPM iCoook z Biedronki. Teoria nakazywałaby sądzić, że znacznie tańsze alternatywy powinny sprzedawać się lepiej, tyle tylko że dyskonty nie raportują sprzedaży pojedynczych produktów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl / Anna Rymsza

Źródło tekstu: Business Insider, oprac. własne