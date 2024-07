Stosują nielegalne triki, gdy robimy zakupy. Prawda wyszła na jaw

Sklepy internetowe i aplikacje mobilne e-commerce wcale nie są takie niewinne, jak sądzimy. Aż 75% z nich stosuje nielegalne metody i nabiera nas na nie podczas zakupów. Co warto wiedzieć?

Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów jak co roku, prześwietliła sklepy internetowe i aplikacje mobilne e-commerce. Wcale nie jest tak dobrze, jak myślimy. Większość sprzedawców, aby sprzedać stosuje manipulacyjne praktyki sprzedażowe, tzw. dark patterns. Wyniki dają do myślenia.

W sprzedaży wszystkie chwyty dozwolone?

Zbadano 642 sklepy i aplikacje mobilne i okazało się, że aż 75% stosowało jedną z praktyk zmanipulowania klienta, a 66% więcej niż jedną. UOKiK właśnie podzielił się danymi z badań. Wyniki "sweepa" (corocznego przeglądu pod kątem tych praktyk), ujawniły także, że na stronach sklepów często stosowano tzw. preselekcję, czyli wybranie i oznaczenie za konsumenta jednej z możliwych opcji, najczęściej najdroższej.

W sieci aż roi się od dark patterns

UOKiK wyjaśnił, że dark patterns to praktyki, które firmy wykorzystują do manipulowania działaniami konsumentów w przestrzeni wirtualnej. Oprócz wymienionej preselekcji, są to liczniki odmierzające fikcyjny czas do końca promocji lub praktyki polegające na błędnym informowaniu, ile osób "czai się" na dany produkt lub która z ofert jest przez nich najczęściej wybierana. Wszystko to ma jeden cel, ponaglić użytkownika, aby szybciej zakupił produkt, który ogląda.

AI zwalczy manipulacje

UOKiK wyjaśnił, że aby zminimalizować stosowanie dark patterns, przygotowuje projekt z użyciem sztucznej inteligencji. AI ma pomóc w wykrywaniu i zwalczaniu tego typu złych praktyk. Dzięki sztucznej inteligencji tak łatwo nie nabierzemy się na manipulacje. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i ma na celu przygotowanie narzędzia, które dzięki AI ma automatycznie wykrywać nielegalne praktyki na stronach sklepów.

W ramach projektu powstała też Biała Księga, w której UOKiK wskazuje, jak można wykorzystać AI do ochrony praw konsumentów. UOKiK zrzesza obecnie 70 krajów i jest częścią Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów od 1996 roku.

