Skarbówka straszy Polaków. To bezprawne

Skarbówka od kilku tygodni wysyła do Polaków tzw. listy behawioralne. Zdaniem prawników jest to działanie bezprawne.

Skarbówka od kilku tygodni wysyła do Polaków listy behawioralne. Urząd robi to w sytuacji, gdy ma wątpliwości, czy podatnik odpowiednio rozlicza się ze swoich zobowiązań, ale nie ma na to wystarczających dowodów, aby wszcząć kontrolę. Zdaniem prawników takie działanie jest bezprawne — informuje serwis Prawo.pl.

Skarbówka straszy Polaków listami

Wytyczne co do wysyłki listów behawioralnych zostały wystosowane 11 grudnia 2023 roku, jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Rzecz w tym, że do tej pory nie zostały odwołane, więc Urząd Skarbowy cały czas się nimi kieruje.

Urzędnicy stoją na stanowisku, że jej celem jest zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w wykonywaniu obowiązków podatkowych i listy behawioralne mają być tego przejawem. Ministerstwo Finansów przyznaje, że tego typu korespondencja ma zachęcić podatników do dobrowolnego wywiązania się z obowiązków podatkowych. Pisma mają być jedynie informacyjne i nie zobowiązują Polaków do żadnych działań.

W teorii listy mają być skierowane do osób, wobec których urząd ma wątpliwości, ale nie ma na to dowodów lub pozyskał informacje, które nie są wystarczające do wszczęcia kontroli. W praktyce otrzymują je między innymi przedsiębiorcy, których działalność ma niską rentowność lub osoby prowadzące nierejestrowaną działalność. Pisma trafiają także do osób wynajmujących lokale, przy których skarbówka nie ma danych, które wskazywałyby na rozliczanie się z podatków z tego tytułu.

Zdaniem prawników jest to działanie bezprawne. dr. hab. Stefan Płażek zwraca uwagę, że katalog wzorów ma charakter otwarty i tak naprawdę korespondencja behawioralna może być stosowane wobec każdego. Nie są do tego potrzebne konkretne podstawy faktyczne.

Przepisy ordynacji podatkowej, co do zasady w rozdziałach IV postępowanie podatkowe, V czynności sprawdzające i VI kontrola podatkowa, wskazują wyraźnie, w jakich sytuacjach, które postępowanie powinien podjąć organ działający w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Sprzeciwić się trzeba jednak każdemu zachowaniu, gdy działaniom organu podatkowego nie będzie towarzyszyło oparcie w obowiązujących przepisach, skutkiem czego prawa podatnika mogą zostać naruszone, a tak jest w każdym przypadku, gdy stanie się on adresatem „pisma behawioralnego”

- zauważa Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że dotychczasowe zalecenia i procedury będą analizowane i oceniane z punktu widzenia aktualnie stawianych zdań. Zatem nie można wykluczyć, że Urząd Skarbowy będzie musiał wycofać się z wysyłania listów behawioralnych do Polaków. Jednak na razie nikt nie powinien się zdziwić, jeśli takie pismo znajdzie się w jego skrzynce.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Prawo.pl