Koniec pizzagate. Dania na wynos uregulowane

Nowe zasady: czas przechowywania jako kluczowy czynnik

Decyzja kończy chaotyczne debaty na temat tego, co dokładnie stanowi posiłek do konsumpcji poza lokalem i jak długo pizzę ze sklepu można przechowywać w lodówce. Reguluje też pośrednio ceny posiłków zamawianych z dostawą w rozmaitych aplikacjach mobilnych.

Rząd belgijski podwyższa stawkę VAT na potrawy na wynos z 6% do 12%. Jednak ostateczna definicja tego, co uważa się za posiłek na wynos, stanowiła główny problem. Ostatecznie uznano za praktyczne przyjęcie następującego kryterium: jeśli klient musi wykonać więcej niż tylko podgrzanie, pokrojenie lub porcjowanie posiłku, wówczas stawka VAT pozostaje na poziomie 6%. Piekarnicze produkty na śniadanie również pozostają opodatkowane stawką 6%.

Tylko potrawy z czasem przechowywania do dwóch dni będą podlegać nowej stawce 12%. Oznacza to, że świeże sushi, świeża pizza czy kurczak z pieca sprzedawane w supermarkecie będą droższe. Natomiast mrożona pizza czy gotowe posiłki ze znacznie dłuższym czasem przechowywania pozostaną opodatkowane stawką 6%.

Branża gastronomiczna niezadowolona

Nowa regulacja już spotkała się z ostrą krytyką ze strony branży gastronomicznej. Organizacja branżowa postuluje wprowadzenie znacznie prostszego systemu - jednolitą stawkę VAT na poziomie 9% dla wszystkich produktów spożywczych i napojów, z wyjątkiem alkoholu.

Tymczasem teraz pracownicy sklepów będą musieli precyzyjnie określać czas przechowywania każdego produktu, co może prowadzić do błędów i dalszych komplikacji. Dla konsumentów oznacza to nieprzewidywalne ceny tego samego produktu w zależności od jego pochodzenia i czasu przechowywania. Z kolei dania na wynos i w dostawie dostały z założenia wyższy VAT.

Potrawy świeże - takie jak pizze ze sklepowych piekarni, sushi czy mięsa z grilla - będą droższe o 6 punktów procentowych VAT. Dla przykładu, pizza o wartości 10 euro będzie teraz kosztować około 10,60 euro. Konsumenci powinni przyzwyczaić się do różnych cen tego samego produktu w zależności od jego statusu "świeżości".