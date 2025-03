Użytkownicy iPhone'ów i Samsungów wkurzeni. Wypchajcie się tym AI

Użytkownicy nie widzą wartości w funkcjach AI

Scenariusz jest prosty, kupujesz nowy telefon zwabiony pięknymi reklamami sztucznej inteligencji, a jak przychodzi do użytkowania... zupełnie o nich zapominasz, bo są kompletnie bez sensu lub za mało przydatne, by zawracać sobie nimi głowę.

Ankieta wykazała, że 73% użytkowników iPhone’ów oraz 87% użytkowników smartfonów Galaxy nie dostrzega znaczącej wartości dodanej w funkcjach opartych na AI. Sztuczna inteligencja nie jest też kluczowym czynnikiem zachęcającym do wymiany telefonu — to ważny argument do zmiany jedynie dla 16,8% użytkowników iPhone'ów i 9,7% użytkowników Samsungów.