Atari nadal daje radę. Leciwy sprzęt pokonał ChatGPT

AI to tylko narzędzie, a LLM mimo wielu zalet nadal mają sporo braków

Choć przez dekady możliwości komputerów były mierzone m.in. przez ich zdolność do gry w szachy, tym razem najnowsza technologia nie poradziła sobie z archaicznym przeciwnikiem . Mowa o Atari 2600 , które dysponowało 8-bitowym procesorem MOS Technology z taktowaniem 1,19 MHz i mocą obliczeniową liczoną jeszcze w KFLOPS. To jednak wystarczyło do ogrania nowoczesnego AI.

Caruso relacjonuje, że próbował pomóc ChatGPT w zrozumieniu gry, zmieniając nawet graficzne przedstawienie figur, gdy czatbot uznał ich abstrakcyjne kształty za przyczynę porażki. Mimo uproszczeń, ChatGPT popełniał błąd za błędem - jak ujął to inżynier: "wystarczająco dużo, by zostać wyśmianym w klubie szachowym dla trzeciej klasy".

Oczywiście nie powinno to nikogo dziwić - ChatGPT 4o to model językowy, dodatkowo wcale nie najbardziej zaawansowany. Podczas gdy Atari Chess od początku do końca zaprojektowano z myślą o jednym zadaniu - graniu w szachy. Tak czy siak to tylko udowadnia, że do przyszłości z Terminatora czy Cyberpunk 2077 jeszcze długa droga, a AI to obecnie tylko narzędzie.