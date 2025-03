Zapomnij o Windowsie. Nadciąga coś dużo lepszego

Wygląda na to, że marzenia o "zwykłych" komputerach działających pod kontrolą SteamOS mogą się wkrótce spełnić. Valve już za sprawą Steam Decka osiągnęło ogromny sukces, sprawiając, że miliony graczy zaczęły rozważać porzucenie systemów Windows 10 i 11 , uznawanych przez wielu za przeładowane zbędnym oprogramowaniem.

SteamOS? Tak, ale nie dla posiadaczy układów NVIDII

Co prawda Valve nie potwierdziło tego oficjalnie, ale najnowsze zakulisowe informacje sugerują, że premiera SteamOS w wersji dla komputerów stacjonarnych może nastąpić wkrótce. Valve już od pewnego czasu promuje SteamOS na różnych handheldach (m.in. Lenovo Legion Go S), co pozwala przypuszczać, że debiut na PC jest tylko kwestią czasu.