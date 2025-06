Masz sprzęt tego producenta? Pora na aktualizację

Na początku tego roku na rynku debiutowała nowa generacja kart graficznych od NVIDII, czyli seria GeForce RTX 5000. I chociaż nie można jej odmówić wydajności - to najwydajniejsze obecnie układy, zostawiające daleko w tyle AMD, to gorzej wygląda sprawa ze sterownikami. Użytkownicy co i rusz skarżą się na problemy, a Zieloni wydają poprawki.