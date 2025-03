Samsung oficjalnie: Testujemy One UI 8, ale spokojnie, to wczesna faza

Wczesne testy One UI 8

Pierwsze ślady One UI 8 zostały wykryte na wewnętrznych urządzeniach testowych Samsunga. Użytkownik X o pseudonimie KeepUPwithOneUI zauważył oznaki tej wersji na Galaxy Z Fold6 (wersja F956BXXU2CYC1) oraz Galaxy Z Flip6 (wersja F741BXXU2CYC1). Informacja ta wywołała poruszenie wśród użytkowników, którzy nadal czekają na stabilną wersję One UI 7 .

Na oficjalnym forum Samsunga pojawiło się wiele postów na ten temat, co skłoniło członka zespołu deweloperskiego One UI do wyjaśnienia sytuacji. Przedstawiciel firmy potwierdził, że wykryte wersje One UI 8 rzeczywiście istnieją, ale są testowane jedynie na wewnętrznych urządzeniach Samsunga . Oznacza to, że aktualizacja znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie jest jeszcze dostępna publicznie.

Szybsza premiera One UI 8?

Chociaż One UI 8 jest jeszcze w fazie testów, niektóre źródła sugerują, że może pojawić się wcześniej niż zwykle. Według raportu z marca, Samsung może całkowicie pominąć mniejsze aktualizacje pośrednie, takie jak One UI 7.1 czy One UI 7.0.1. W praktyce oznaczałoby to, że kolejną dużą aktualizacją po One UI 7 będzie od razu One UI 8.