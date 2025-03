One UI 7 nadchodzi. Samsung podał datę startu aktualizacji

Oprogramowanie

Samsung zapowiedział oficjalną premierę aktualizacji One UI 7 dla starszych urządzeń Galaxy. Nowa wersja systemu wprowadza śmiałą, nowoczesną stylistykę, zwiększającą możliwości personalizacji i kontroli nad urządzeniem. One UI 7 zostało zaprojektowane z myślą o integracji z Galaxy AI, co pozwala użytkownikom w jeszcze bardziej intuicyjny sposób korzystać ze swoich urządzeń Galaxy. Aktualizacja najpierw trafi na smartfony Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, a następnie będzie stopniowo udostępniana dla kolejnych smartfonów i tabletów.