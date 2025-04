Samsung rusza z aktualizacją starszych urządzeń do One UI 7

Oprogramowanie

Długie miesiące oczekiwania, testów beta i niepewności co do daty premiery dobiegły końca. Dziś, 7 kwietnia 2025 roku, Samsung oficjalnie rozpoczął proces udostępniania stabilnej wersji swojej najnowszej nakładki systemowej – One UI 7, opartej na Androidzie 15. Jako pierwsi aktualizację otrzymują użytkownicy flagowej serii Galaxy S24 na rodzimym rynku producenta, w Korei Południowej.