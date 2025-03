Pilnie zaktualizuj przeglądarkę albo wiele stron przestanie działać

Pilnie zaktualizuj Firefoxa

Dotyczy to wszystkich wersji Firefoxa starszych niż Firefox 128 lub Firefox ESR 115.13. Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić swoje wydanie, to musicie kliknąć w przeglądarce ikonę trzech linii, następnie przejść do pomocy o informacji o Firefox. Tam wyświetli się wersja Firefoxa. Jeśli jest stara, to program od razu zaproponuje aktualizację. W razie czego możecie też pobrać najnowsze wydanie bezpośrednio ze strony Mozilli.