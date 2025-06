Koniec wojny Intel vs. AMD. Microsoft wybrał zwycięzcę

Microsoft wraz z partnerami coraz aktywniej zachęcają użytkowników do przejścia na system operacyjny Windows 11. Przykładem jest tajwańska firma ASUS, która niedawno opublikowała wpisy na blogu dotyczące "obowiązkowej aktualizacji do Windows 11", w związku ze zbliżającym się końcem wsparcia dla leciwego już Windows 10.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czyżby chodziło o udziały w rynku i dominację CPU od Intela?

Sam Gigant z Redmond również regularnie przypomina o konieczności aktualizacji. W lutym 2024 roku zaprezentowano reklamę podkreślającą zalety Windows 11 względem Windows 10. W czerwcu tego samego roku firma rozwiewała mity związane z przejściem na nowy system, a w grudniu opublikowano wpis prezentujący funkcje gamingowe nowego OS.

W najnowszym kroku promocyjnym Microsoft opublikował reklamę skierowaną głównie do specjalistów IT i klientów biznesowych. Kampania zachęca do przejścia z systemu Windows 10 Pro na Windows 11 Pro. Spot zbiegł się w czasie z premierą nowego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych dla firm, ułatwiającego migrację.

Co ciekawe, w filmie zatytułowanym "Right side of risk | Windows 11 Pro and Intel", opublikowanym na oficjalnym kanale Windows na YouTube, promowane są wyłącznie procesory Intel vPro. Nie ma natomiast żadnej wzmianki o konkurencyjnych układach AMD. Warto zaznaczyć, że AMD opublikowało własny artykuł pt. "Support Your Customers’ Move to Windows 11, With AMD Ryzen™ PRO Processors", ale nie pojawił się żaden oficjalny materiał reklamowy Microsoftu z udziałem tej platformy.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Microsoft faworyzuje Intela. Już w 2021 roku firma zachęcała do zakupu urządzeń z oznaczeniem Intel EVO, sugerując, że są one "sprawdzone i wspaniałe", co wzbudziło kontrowersje.