Windows 11 daje kolejny powód, by go wywalić. Nie odpuszczają mimo afery

Mowa oczywiście o Windows Recall. To funkcja, która w praktyce ma co kilka sekund wykonywać zrzutu ekranu naszego komputera (nazywane migawkami), a następnie je analizować. Dzięki temu jest w stanie wykryć, co znajduje się na obrazach. Ma to działać na zasadzie historii, którą — w razie potrzeby — będziemy mogli przeszukiwać.