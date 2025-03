Microsoft zmienia kluczową rzecz w Windowsie. Będzie lepiej

Microsoft udostępnił testową kompilację Windows 11 Insider Preview Build 26120.3360. Najważniejszą nowością jest drobna, ale istotna poprawka w Menedżerze zadań. Od teraz będzie on korzystał ze standardowych metryk do wyświetlania obciążenia procesora, aby zapewnić dostosowanie do branżowych standardów oraz narzędzi firm trzecich. Oznacza to, że zakładka "Szczegóły" ma teraz dokładniej odzwierciedlać rzeczywisty poziom wykorzystania CPU w komputerze.