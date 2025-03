Honor już nie będzie producentem smartfonów. Ma większe plany

Honor chce również dodać jeszcze więcej AI do fotografii mobilnej dzięki funkcji AIMAGE, napędzanej przez silnik AI. Rozwiązanie obsługuje modele AI zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Na urządzeniu model wykorzystuje 1,3 miliarda parametrów, co ma pozwolić na zwiększenie jakości obrazu o 50%. Jego chmurowy odpowiednik dysponuje znacznie większą mocą obliczeniową, operując na 12,4 miliarda parametrów. Współpracując z Google Cloud, marka Honor rozwija też narzędzia AI do edycji zdjęć. Nowy system AI Upscale, oparty na procesorze Snapdragon 8 Elite, umożliwiający odrestaurowanie starych portretów, trafi do Honor Magic7 Pro z początkiem marca.