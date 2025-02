Grok 3, czyli odpowiedź Elona Muska na ChatGPT trafił na smartfony

Grok 3, czyli ChatGPT bez ograniczeń

Po dość pobieżnym sprawdzeniu aplikacji wyciągnąłem kilka wniosków. Grok 3 również ma skłonności do halucynowania. Nie warto więc mu ufać na słowo. Oczywiście to problem dowolnej AI na rynku. Mimo to odpowiedzi są spójne i jest w stanie przeszukiwać sieć w dostępie do informacji. Porównałbym go tu do modelu GPT-4. Jak jednak pisałem: to był dość pobieżny test.