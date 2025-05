Google Wear OS 6 już oficjalnie. Ładniejszy wygląd i dłuższy czas pracy

Google oficjalnie zaprezentowało dziś Wear OS 6 w wydaniu Developer Preview, przeznaczonym dla programistów. Nowa wersja systemu operacyjnego dla smartwatchy ma znacząco odmienić wrażenia użytkowników.

Wear OS 6 wprowadza pokazany niedawno styl Material 3 Expressive. Nowy wygląd został zaprojektowany z myślą o okrągłych ekranach zegarków, dzięki czemu aplikacje i kafelki wyglądają i działają bardziej naturalnie. Zmiany nie ograniczają się jedynie do kolorów i czcionek – Google przeprojektowało animacje, układy i odstępy, aby wszystko było bardziej płynne i nowoczesne.

Jedną z kluczowych innowacji są dynamiczne motywy kolorystyczne. Interfejs zegarka będzie teraz automatycznie dopasowywał się do wybranej tarczy zegarka, pobierając kolory, aby nadać całości bardziej jednolity i spersonalizowany wygląd. Będzie to szczególnie zauważalne na zegarku Pixel Watch 3, gdzie system dostosuje się do stylu użytkownika bez dodatkowej konfiguracji.

Jak zapewnia Google, wszystkie te ulepszenia projektowe nie wpłyną negatywnie na żywotność akumulatora. Wręcz przeciwnie, Google twierdzi, że smartwatche po aktualizacji z Wear OS 5 do 6 mogą wykazywać nawet o 10 procent lepszą wydajność baterii. Dzięki wydajniejszemu oprogramowaniu i optymalizacjom na poziomie systemowym zegarki mają teraz lepiej obsługiwać animacje, czujniki i zadania w tle, zużywając mniej energii.

Kafelki, czyli szybkie podglądy informacji, takie jak pogoda, tętno czy wydarzenia z kalendarza, zostały gruntownie odświeżone w Wear OS 6. Nowy układ ma sprawić, że kafelki będą łatwiejsze do odczytania i używania.

Google wprowadziło również nowe komponenty zaprojektowane dla okrągłych ekranów, takie jak Edge Button, który przylega do krawędzi wyświetlacza i ułatwia stukanie, nie zajmując zbyt wiele miejsca. Pojawiły się także nowe wskaźniki przewijania i animacje list, które pomagają płynniej nawigować po zegarku.

Google wprowadził również usprawniania dla wszystkich, którzy słuchają muzyki lub podcastów za pomocą zegarka. Teraz sterowanie multimediami ma być znacznie łatwiejsze. Wear OS 6 pozwoli przewijać do przodu, do tyłu, odtwarzać losowo lub powtarzać utwory bezpośrednio z nadgarstka. Łatwiejszy będzie również dostęp do playlisty dzięki nowemu menu.

Google wprowadza również Credential Manager do Wear OS, począwszy od urządzeń takich jak Pixel Watch 3. Oznacza to, że będzie można teraz używać kluczy dostępu i logować się za pomocą konta Google na swoim smartwatchu tak jak na telefonie – i to bez konieczności posiadania telefonu w pobliżu. To sprawi, że logowanie do aplikacji na zegarku będzie szybsze i bezpieczniejsze, jednocześnie umożliwiając zachowanie innych metod, takich jak hasła, jako kopii zapasowej w razie potrzeby.

Kiedy Wear OS 6 trafi do zegarków?