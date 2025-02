Domyślna wyszukiwarka? Apple idzie o krok dalej, w EU nawet o dwa

iOS 18.4 da nam wybór, jak chcemy tłumaczyć treści

Dla Europejczyków jeszcze więcej — od teraz można wybrać domyślne mapy

Aby zmienić domyślną metodę tłumaczenia należy wejść w ustawienia iPhone'a, przejść do Aplikacje na dole listy, a następnie wejść w Domyślne aplikacje. To tutaj można też wskazać filtr antyspamowy połączeń, domyślną przeglądarkę internetową.

Co interesujące, dla mieszkańców Unii Europejskiej aktualizacja iOS do 18.4 przynosi też kolejną opcję personalizacji — to możliwość wyboru domyślnej aplikacji nawigacyjnej. Dzięki temu otrzymany link z miejscem spotkania nie zaprowadzi nas domyślnie do Map Apple'a, tylko np. do Google Maps.